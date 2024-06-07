Tesla'da 'maaş' krizi! Elon Musk istifa edebilir

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, şirketin hissedarlarına Elon Musk'ın devasa 56 milyar dolarlık ödeme paketini onaylamaları çağrısında bulundu. Aksi takdirde milyarder CEO'yu başka yerlere kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.13 Haziran'da Tesla hissedarları, Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketinin kaderini belirleyecek. Hissedarlar, Musk'ın maaşı konusunda ikinci kez bir araya gelecekler. Delaware eyalet yargıcı, bu yılın başlarında ilk onayı 'derinlemesine kusurlu' olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.Şimdi şirket, hissedarları teklifi ikinci kez onaylamaları için ikna etmek amacıyla tam anlamıyla bir baskı yapıyor. Denholm, yaptığı açıklamada Elon Musk'ın motive edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:'Elon sıradan bir yönetici değil. Tesla da sıradan bir şirket değil. Normal şirketlerin kilit yöneticilerini ödüllendirmek için kullandıkları yöntemler Tesla tarafında sonuç vermeyecektir. Elon gibi birini motive etmek farklı bir şey gerektiriyor.'Son olarak Denholm, Elon Musk'ın maaş paketi onaylanmaması halinde 'başka yerlere kaçabileceğini' ima etti.