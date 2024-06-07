DEM Partililerden Hakkari Valisi'ne tehdit: Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz

Hakkari'de kayyum kararını protesto eden DEM Partililer ile polisler arasında arbede çıktı. O anlarda DEM Partili bir şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" ifadeleri kullandı.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı olarak Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.Ancak, geçtiğimiz günlerde Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması yapıldı.Akış hakkında, 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.Akış, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı hakim karşısında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yaşananların ardından Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklanmıştı.Alınan kararın ardından bölgede provokasyon yapmak isteyen DEM Partililer yine sokaklara çıktı.İzinsiz gösteri düzenleyen partililerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerin üzerine yürürken o esnada bir şahsın sözleri kameralara yansıdı.DEM Partili şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik, 'Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek' dedi.Şahsın sözleri kısa sürede büyük tepki çekti.