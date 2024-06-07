DEM'li milletvekili Saliha Aydeniz: Kürdistan'ı işgal ediyorsunuz

Geçtiğimiz yıllarda bir izinsiz gösteri sırasında kendisine müdahale eden polisin elini ısıran DEM Partili Saliha Aydeniz, Şanlıurfa'da partisinin bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle düzenlediği özgürlük yürüyüşünde polisi, parmak sallayarak tehdit etmişti.DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz son olarak TBMM'de yaptığı skandal konuşma ile gündem oldu.İsrail'in işgalindeki Filistin toprakları ile Türkiye'yi kıyaslayan Aydeniz, Türkiye Cumhuriyeti'ne işgalci suçlamasında bulundu."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'yi bir tutan Aydeniz'in sözleri akıllara durgunluk verdi."Kürdistan'da işgalcisiniz." diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan Aydeniz'in "Kürde reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" sözleri büyük tepki topladı.