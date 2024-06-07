Değişim zamanı! AK Parti'de yeni reform dalgası: İşte atılacak adımlar...

Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanan AK Parti, Türkiye'nin durumunu değerlendirecek. AK Parti kaynakları, yeni dönemde atılacak adımları açıkladı.

Oy kaybını telafi etmek için çeşitli adımlar atan AK Parti, toplumun sorunlarını belirlemek amacıyla siyasetten bağımsız akademik düşünce kuruluşlarıyla iş birliği yapacak.



AK Parti'nin akademisyenlerden oluşan bilimsel ve sosyolojik araştırmalara dayanacak objektif çalışmalar ortaya koyması bekleniyor.



Süreci AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yürütecek. Ala, geçtiğimiz hafta, “Çok alanlı eş zamanlı ince işçilikli reformlar yolda” demişti. Öze dair niteliksel sıkıntıların tespit edileceği çalışma, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da yapılan istişare toplantısında da destek gördü. Parti teşkilatı “Halk nezdinde hiç kimse eleştiriden muaf tutulamaz” düsturu ile hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu.



AK Parti kaynaklarından gelen bilgiler şu şekilde;



- Problemleri akademik düşünce kuruluşları tespit edecek



- Teşhisi siyasi parti kimliği olan birileri yapmayacak



- Cumhurbaşkanına yönelik eleştiriler de raporlarda yer alacak



- Reformlar toplumsal mutabakatla yapılacak



- Hukuk ve adalet sistemi çerçevesinde yürütülecek



"ÇÜRÜMENİN ÖNÜNE GEÇİP ÇÜRKLERDEN KURTULMALIYIZ"



Diğer taraftan, istişare toplantısında parti kurucularının oy kaybının sebeplerini, “Değerlerin kaybı, dava ruhunun kaybedilmesi, etik dışı davranışların ile bozulmaların engellenmeyip teşkilata sirayet etmesi ve çürümenin yayılması, zamanında müdahalenin gecikmesi, yanlışlara göz yumulması” diye sıraladığı öğrenildi. Kurucular, “Acilen değerlerimize, erdemlerimize ve ahlakımıza sahip çıkmalı onları temel aldığımız bir siyaset önceliğimiz olmalı. Çürümenin önüne geçip, çürüklerden kurtulmalıyız” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE SÜREÇ YÖNETİLECEK



Toplumun AK Parti’den uzaklaşmaya başladığına da dikkat çekilirken, değişim ve problemlerin çözüm sürecinin sadece genel merkez yönetimine bırakılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, süreci yönetecek, öneride bulunacak ve takip edecek “İstişare Heyeti” kurulması istendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre partinin kurucuları ve eski kurmayları, “Oylarda bir erime yaşanmış, bu işi yürüten bir ekip var, bir bilet kesilmesi gerekiyorsa onlara da kesilecek. Bunlar tabii şeyler. Bunun sağlıklı yapılması gerekiyor. Vatandaş öze bakıyor. Genel merkez sorumluluk almalı. Kırmadan, dökmeden değişim yapılmalı” tespitinde bulunuyor.