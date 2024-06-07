CHP'li Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu: 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA YAĞIŞLARA TESLİMAnkara'da yoğun yağışlar hayatı felç etti. Başkentten bir acı haber de geldi. Ankara Valiliği bir vatandaşımızın otobüs durağında beklerken devrilen panonun altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİValilik açıklamasında '06.06.2024 günü saat: 21:00 sıralarında Sincan ilçemiz genelinde yaşanan yoğun ve şiddetli yağış nedeniyle Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağında bulunan Belediyeye ait büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu bahse konu yerde bulunan EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe YAVUZ (22 Yaşında) isimli vatandaşımız devrilen panonun altında kalması nedeniyle yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen maalesef vefat etmiştir.Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.' denildi.ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞBaşkent'te akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok altgeçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.METEOROLOJİ UYARMIŞTIMeteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.