Bayraktar TB2'ye yeni görev! Ateş avcılarının işini kolaylaştıracak

Ülkemizde yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı mücadele çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz yıl Gazipaşa'da önemli bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2022 yılında Bakanlık tarafından Gazipaşa Havalimanı'na konuşlandırılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), yangın sezonunda göreve başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024 yılında da Antalya ve ilçelerindeki ormanları sabah saatlerinden gün batımına kadar gözetleyen İHA, olası yangınları üzerinde bulunan termal sistemle daha erken fark edip, orman yangınlarında müdahaleyi hızlandıracak.Gazipaşa'da görev yapacak İHA, 24 saat uçarak, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek. Olası yangınlarını üzerinde bulunan teknoloji ile tespit eden İHA, yangının koordinatlarını ekiplere anbean bildirip, ekipleri harekete geçirecek. Yangının bölgesinde de hizmet verecek olan İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anbean aktaracak. Yangının ilerlediği yön, ilerleme hızı gibi konularda ekiplere bilgi verecek olan İHA, karada çalışan ateş avcılarının işini kolaylaştıracak.2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'da 2024 yangın sezonunda hava ve kara gücüne güç kattı. Antalya'da orman yangınlarına müdahale amaçlı; 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisi her an göreve hazır bekliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Gazipaşa'ya konuşlandırılan 1 İHA ise sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetliyor.İHA ile ilgili bilgiler paylaşan Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Gazipaşa'daki İHA'nın sabah erken saatlerde havalandığını ve ardından tüm Antalya genelinde yangınla ilgili tarama yaptığını kaydetti. İHA'nın 180 kilometreye kadar gözetleme özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Derince, 'Gün batımına kadar İHA'mız havada, herhangi bir ısı gördüğünde bunu bize bildiriyor, arkadaşlarımız değerlendirip hemen ilk müdahale ekiplerimiz oraya hareket ediyor. İHA'ların aynı zamanda yangının ilerleyişi ile ilgili katkısı da buluyor. Isı yoğunluğunu ve nereden müdahale edeceğimizi bize bilgi aktarıyor ve ona göre müdahale ediyoruz' dedi.