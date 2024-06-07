Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine Narkoçelik-21 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini ve operasyonlarda çete üyesi 282 şüphelinin yakalandığını, 266'sının ise tutuklandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da “Narkoçelik-21” operasyonları düzenlendi.12 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİOperasyonlar sonucu 12 ayrı suç örgütü çökertildi. “Narkoçelik-21” operasyonunda 282 şüpheli yakalarınken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.