ABD duyurdu: Türkiye F-16 satış kabul mektubunu imzaladı...

Türkiye'nin 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu talebi sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, 'Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı' ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada da ''Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı.' denildi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da tedarik sürecinin takvime uygun olarak olumlu şekilde devam ettiği bilgisini paylaştı. 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmi kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak'ta gerçekleştirildi. Taleplere ilişkin kongre onay süreci 11 Şubat'ta tamamlandı. Şubat ayı sonuna kadar taslak teklif ve kabul mektupları iletildi. Teklif ve kabul mektuplarının Ankara tarafından incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesinin ardından 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi bekleniyordu.Sabah'ın haberine göre; belirlenen takvime göre teklif ve kabul mektuplarının incelenerek ABD'ye gönderilmesi için son tarih olarak bu haftaya işaret ediliyor. Mektupların fiziki olarak ABD'ye ulaşmasının ardından üretim ve teslimat süreci başlayacak. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ilk uçakların teslim edilmesi planlanıyor. Modernizasyon kiti ve diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın uçaklardan önce teslim edilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin satın alacağı F-16'ların, ABD'den 'uçarak' ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak gelmesi bekleniyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği X hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, 'Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım' dedi.ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son duruma ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir' açıklamasında bulundu. Erdoğan, kurulun diğer önemli bir misyonunun da iyi örneklerin gün yüzüne çıkarılarak teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması olduğuna işaret etti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada ''Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı.' denildi.Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.