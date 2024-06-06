Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Mirziyoyev'in ziyareti bağlamında Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı. İşte Erol'un söyledikleri:DENGELEYİCİ İKİ KÖPRÜ DEVLETAnkara-Taşkent hattı, başta Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Örgütü, 'Orta Koridor-Kuşak ve Yol İnisiyatifi/Modern İpek Yolu' entegrasyonu-inşası ve Afganistan'da bir istikrar-barış-refah arayışının 'yapıcı adresi' olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye ve Özbekistan, bölgesel-küresel jeopolitiğin yeniden inşa halinde olduğu süreçte, Doğu-Batı arasındaki 'merkez coğrafyada' dengeleyici iki köprü devlet olarak bu tarihi rolü üstleniyor.İLİŞKİLERDE YENİ BİR AŞAMATürk dünyasının geleceğinde ve Avrasya'da barış ve istikrarın temininde oldukça önemli bir yere sahip olan Ankara-Taşkent jeopolitik hattının ortaya koyacağı performans, anlamlı mesajları içinde barındırıyor. Kardeşlik hukuku üzerine inşa edilmiş bu güçlü ilişkiler Sayın Şevket Mirziyoyev'in iktidara geldiği 2016 yılından bu yana artan bir şekilde çok boyutlu bir gelişme, derinlik kaydetmiştir. Bu bağlamda 20'nin üzerinde anlaşmaların imzalanacağı bugünkü YDSK; mevcut kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirecek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de iki kardeş ülke güçlü bağların varlığını koruyacağına dair, tüm aktörlerce dikkate alınması gereken bir 'ortak irade' beyanı olarak karşımıza çıkacaktır.HEDEF 10 MİLYAR DOLARİkili ilişkilerdeki temel gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz ekonomi diplomasisidir. Türkiye, Özbekistan için en önemli ticaret ortaklardan biri olup, dördüncü sırada yer alıyor. 2023 yılı sonunda karşılıklı ticaret hacmi 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş; önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara ulaşılması beklenirken yeni hedef, uzun vadede 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Şu anda Özbekistan'da 1900 Türk sermayeli işletme kayıtlı olup bugün yapılacak üst düzey iş oturumlarının çalışmalarıyla bu rakamın daha da artırılması teşvik edilecek.