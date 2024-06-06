Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şimşek, sosyak medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.