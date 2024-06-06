İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çöktü.Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.Pazar günü Küçükçekmece'de meydana gelen 4 katlı binanın çöktüğü feci olayda ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'a Belediye Başkanı seçildiği dönemden itibaren 'deprem' konusunda olumlu çalışması olmayan Ekrem İmamoğlu binalarda meydana gelen yıkımları görmezden geliyor, vatandaşın canını hiçe saymaya devam ediyor.Kentsel dönüşüme engel olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentsel dönüşümle ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.İmamoğlu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin yıkıldığı deprem sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dirençli konutlara ilişkin, '650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gerekir…' ifadelerini kullanmıştı. Bir başka açıklamasında ise 'Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birllikte bir son vermeliyiz' diyerek kentsel dönüşüme olan karşıtlığını gözler önüne sermişti.Bu açıklamaların ardından tepki çeken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üst üste meydana gelen yıkımları görmezden geliyor ve İstanbullunun canını hiçe saymaya devam ediyor.