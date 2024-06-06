CHP'li İBB'nin işlettiği salonda skandal kaza! Dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

Feci olay CHP bünyesinde bulunan İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında yaşandı.İddiaya göre; özel bir okulun toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DEHŞET ANLARI KAMERADADev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekran insanların üzerine devrildi