CHP'de 'eş başkanlık'! DEM ile beraberlik yönetim anlayışlarını da değiştirdi!

DEM'i örnek alan CHP de adeta 'eş' başkanlık sistemini hayata geçirdi. MHP'den Korkuteli Belediye Başkan Aday Adayı olan ancak sicilindeki sorun nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen Hasan Caran, CHP'den aday adayı oldu.Ancak adli sicil kaydındaki sorunu çözemeyen Caran'ın belediye başkanlığı hayali suya düştü. Yerine Saadet Partili Mehmet Manavoğlu'nu aday gösteren CHP, daha sonra Manavoğlu'nu adaylıktan geri çekti.Yerine ise bir türlü aday olamayan Hasan Caran'ın eşi 29 yaşındaki Saniye Caran aday gösterildi. CHP'den eşinin yerine aday gösterilen Saniye Caran, 31 Mart Yerel Seçiminde Korkuteli ilçesinde 18 bin 261 oy ve yüzde 47.14 oy oranı ile yarışı önde tamamladı.Mazbatasını eşi Hasan Caran ile birlikte alan Saniye Caran her ne kadar Korkuteli Belediye Başkanlığı koltuğuna otursa da adeta 'eş' başkanlık sistemi devreye girdi. Saniye Caran ve eşi Hasan Caran sabah evden birlikte çıkıp belediye binasına birlikte gelip Başkanlık makamına birlikte oturmaya başladı.Başkanlık koltuğunda Saniye Caran şeklen otursa bile bütün görüşme ve kabullerde yanında eşi Hasan Caran'ın olması fotoğraf karelerine yansıdı. Adeta 'eş' başkan rolü üstlenen Hasan Caran'ın belediye ile iş yapan müteahhit ve firmalarla görüşmeleri Korkuteli Belediye Başkanlığı makamında eşi adına yapması tepki çekti.Caran çifti, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve çok sayıda belediye başkanını birlikte ziyaret etmeleri, tören ve kabullerde yan yana olmaları dikkat çekti.