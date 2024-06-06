Canlı yayında duyurdu! O iki belediyeye kayyum geliyor

Yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçış yapma hazırlığındayken gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in atanmasının yankıları devam ederken dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Hakkari'ye kayyum atanmasının tartışıldığı bir televizyon programında 2 belediyeye daha kayyum atanacağı öne sürüldü.Bir televizyon programına konuk olan avukat Cem Kaya, 'bir öngörüm var' dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kaya, Hakkari Belediyesi'nin ardından 2 belediyeye daha kayyum atanacağını öne sürdü. Cem Kaya, 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınarak belediyelere kayyum atanacağını iddia etti.Bir öngörü olsun Van Büyükşehir Belediye Başkanı da görevden alınacak' diyen Cem Kaya, 'çünkü hukukla konuşuyorum, Yargıtay kararı geliyor dedi. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Abdullah Zeydan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun topa taca attığını ve Yargıtay kararını bekleyelim dediğine vurgu yapan Cem Kaya, 'hadi geliyor Yargıtay kararı. Göreceğiz Van'da. Mardin'de Ahmet Türk için de geliyor. O da 20 yıl ceza aldı.'