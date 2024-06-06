BM tarih verdi! 1 milyondan fazla insan ölümle karşı karşıya kalacak

UNICEF, 'Çocuklarda Gıda Kıtlığı'yla ilgili raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde 5 yaş altı 181 milyon çocuğun ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu bildirilirken, söz konusu çocukların hayati tehlikesi bulunan aşırı zayıflığa yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu kaydedildi.Bu çocukların yüzde 65'inin 20 ülkede yaşadığı aktarılan raporda, ciddi gıda kıtlığından etkilenen 64 milyon çocuğun Güney Asya, 59 milyon çocuğun ise Sahra altı Afrika'da yaşadığı ifade edildi.Vakaların hemen hemen yarısının yoksul ailelerde boy gösterdiğine dikkati çekilen raporda, aynı zamanda çocuklara besleyici ürünler sağlayamayan gıda sistemlerinin de etken olduğu belirtildi.Raporda, 7 Ekim'in ardından ortaya çıkan tabloya göre, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiği, yetersiz beslenmenin ise hayati tehlike riskini artırdığı vurgulandı.Gazze'deki durumun ailelerin çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterdiğine işaret edilen raporda, durumun çocuklar için korkunç sonuçlar doğurduğunun altı çizildi.Raporda, hükümetlere çocuklarda gıda kıtlığını engellemek için adım atma çağrısı yapıldı.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin edildiği bildirdi.Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşları, açlık krizinin en yoğun yaşandığı ve akut gıda güvensizliğinin muhtemelen artacağı yerlere dair Haziran-Ekim 2024 dönemine ilişkin erken uyarı raporunu yayımladı.Söz konusu raporda, akut gıda güvensizliğinin açlık krizinin en sık görüldüğü 18 noktada daha da artacağı ortaya koyulurken, özellikle Gazze ve Sudan'daki açlığın önlenmesi için acil yardıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan'daki durumun en yüksek endişe seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtildi.Raporda paylaşılan tabloda, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyon nüfusun yüzde 100'ünün BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) 'kriz' olarak tanımlanan 3. seviye ve üstünde olduğu kaydedildi. Tabloda, Gazze'deki 1,1 milyon kişi IPC'de 'kıtlık' anlamına gelen 5. aşamada, 900 bin kişi de 'acil durum' anlamındaki 4. aşamada gösterildi.Rapora ilişkin basın açıklamasında da 'Filistin'de devam eden çatışmanın, halihazırda felaket düzeyinde olan akut açlığı, kıtlık ve ölümlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki halkın tamamının yerinden edilmesiyle beraber daha da kötüleştirmesi bekleniyor.' ifadesi kullanıldı.Açıklamada, '(Gazze nüfusunun yarısı) 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle (IPC 5. aşama) karşı karşıya kalması bekleniyor.' ifadesi de yer aldı.Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, 'Bu raporda altı çizilen göz korkutucu beklentiler, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olmalı. Krizlerin öncesinde hareket etmek hayat kurtarabilir.' değerlendirmesinde bulundu.WFP İcra Direktörü Cindy McCain de şunları kaydetti:'Bir kere kıtlık ilan edildiğinde çok geçtir. Birçok insan çoktan açlıktan ölmüş olur. Somali'de 2011'de açlıktan ölen çeyrek milyon insanın yarısı, kıtlık resmen ilan edilmeden önce hayatını kaybetti. Dünya o dönemde uyarıları dikkate almadı ve sonuçları felaket oldu. Dersimizi almalı ve bu sıcak noktaların açlık fırtınasını ateşlemesini önlemek için şimdi harekete geçmeliyiz.'