Başkan Erdoğan: Özbekistan'la ticari hedef 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki soykırıma da dikkat çektiği açıklamasında "İsrail'e silah ve cephane desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir." diye ekledi. Mirziyoyev ise "Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülke" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoşgeldin diyorum. 2022'de ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün de 3. toplantımızı başarı ile gerçekleştirdik.Konsey toplantısı vesilesi ile birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki iş birliği çeşitliliğini artıracak. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.Dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçteki meseleleri değerlendirdik. Filistin meselesine Özbekistan ile aynı yerden bakıyoruz. Mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için çabamızı sürdürüyoruz. İsrail'e silah ve cephane desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.Biz nasıl samimiyet ile Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası gösterdikleri dayanışmayı şükranla hatırlıyoruz. Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz.Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye tüm dünyada büyük bir itibara ve nüfuza sahiptirGazze şeridinde kanlı saldırılar devam ediyor. Bunların hepsini büyük ızdırap görüyoruz. Bu uluslarası toplumun yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. İkili standart gözleniyor.