Başkan Erdoğan 11 Haziran'da CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel'den 'oturma düzeni' ve 'heyet' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren süreç sürüyor.Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.Siyasette 'yumuşayan' ve 'normalleşen' iklimin gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin 11 Haziran'da olacağını söyledi. Görüşmenin saat 16.00 sularında yapılması planlanıyor.Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak" dedi.