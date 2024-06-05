Türk Milleti provokasyona gelmedi! Meclis’teki kavganın üzüleni DEM sevineni şehit anneleri oldu

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. PKK terör örgütünün siyasi ayağı olarak bilinen DEM Parti, bir kez daha provokasyon yaparak gündeme oturdu. Daha önce de İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayı reddeden DEM Partililer, bu kez kayyım atamasına itiraz ederek mecliste tartışma çıkardı.Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İçtüzüğe aykırı olarak kürsüyü işgal eden DEM Partilileri uyardı. Ancak DEM Partililer, kürsüden inmeyi reddederek gerginliği artırdı. Bunun üzerine oturuma ara verildi.DEM Parti'nin meclisteki provokasyonuna AK Partili milletvekillerinden tepki geldi. Bugüne kadar mecliste yaptığı konuşmalarla terör sevicilerin gerçek yüzünü ortaya koyan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de tepki gösterenlerden biriydi.Osman Gökçek yaşananlara hem mecliste hem sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Gökçek, kahve fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşımda 'Milletin kürsüsünü işgal etmeye çalışanlara karşı duruşumuz bellidir. Hem kürsüyü işgal etmeye kalkışıp hem de bu yaptığınıza karşılık size gül vermemizi beklemiyorsunuz herhalde Şimdi kahvemi içiyorum.' ifadelerine yer verdi.Mecliste yaşanan gerilimin ardından muhalefet Osman Gökçek'i hedef alarak, linçlemeye çalıştı ancak vatandaşlar Gökçek'i yalnız bırakmadı. PKK uzantısı DEM Parti tepkilerin odağı olurken, Osman Gökçek ise gösterdiği net duruş ile vatandaşların, şehit ailelerinin, gazilerin desteğini aldı.Osman Gökçek, aldığı desteklere sosyal medya hesabından teşekkür etti. Gökçek, “Türkiye'nin dört bir köşesinden beni telefonla arayarak ve sosyal medyadan yazarak destek veren tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit annelerimize, gazilerimize verdiğimiz sözün arkasındayız.” ifadelerini kullandı.Gökçek'in paylaşımına vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yanıt vererek, her zaman yanında olduklarını ve desteklediklerini belirttiler.İşte o paylaşımdan bazıları;