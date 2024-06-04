Başkan Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.