Uluslararası göçmen kaçakçısı kafeslendi! Yunan uyruklu insan tacirine suçüstü

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Kurban Bayramının ilk gününde uluslararası göçmen kaçakçısı Yunanistan uyruklu kadın Paraskevi G. suçüstü yakaladı.Havalimanındaki ekiplerce, Beyrut'tan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu Taimaa C. İle Atina'dan gelen Paraskevi G'nin transit alanda buluştuklarını saptadı.Bir araya gelen ikilinin birlikte tuvalete gittiğini belirleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.Ayrıca Taimaa C'nin devam uçuşunun Sharjah'a olduğu, Paraskevi G.'nin ise devam uçuşunun Almanya Stuttgart'a olduğu öğrenildi.Taimaa C'nin üzerinde göçmen kaçakçısı Paraskevi G'nin kimlik bilgileriyle düzenlenmiş sahte pasaport ve Saw-Stuttgart seferine ait bilet bulundu.İfadesine başvurulan Taimaa C, Almanya'ya gitmek üzere internet üzerinden tanışıp anlaştığı Paraskevi G. isimli kişiyle buluştuğunu, sahte pasaport ve bileti tuvalette teslim aldığını söyledi.Türkiye'ye giriş hakkı bulunmayan ve sınır dışı edilen Taimaa C. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 'Şüpheli' sıfatıyla, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 'Mağdur' olarak işlem yapıldı.Gözaltına alınan ve cep telefonuna incelenmek üzere el konulan Yunanistan uyruklu Paraskevi G.'ye ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 'Şüpheli' sıfatıyla yasal işlem yapıldı.