Berna Laçin'den devlet hastanesi özrü: Önyargı kurbanı oldum

Sık sık muhalif söylemleri ile gündeme gelen CHP yandaşı oyuncu Berna Laçin bu kez itirafı ile gündemde..Kalçası kırılan annesi Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırılan Laçin, Türkiye'de muhalif kesim tarafından devlet hastaneleri hakkında yapılan olumsuz yorumların ne kadar gerçekten uzak olduğunu ortaya koydu.Şimdiye kadar yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle devlet hastanelerine önyargılı yaklaşarak hep özel hastaneleri kullandığını itiraf eden Berna Laçin, üzeri kapalı da olsa bu tutumu için özür diledi.Tüm söylentilere karşın annesinin Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde özenle bakıldığını belirten Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Bu zamana kadar devlet hastanesi diye bin tane olumsuz laf söylendi biz de hep kaçtık Kıbrıs'ta Nalbantoğlu Hastanesi'nden ve hep özele götürdüm ameliyat ettirdim annemi.Sadece 1 sene içinde 3. defa kırdı annem kalça ve belini.Bayram olduğu için tüm uzmanların olduğu tek hastahane diye kulaklarımı tıkadım söylentilere.Annem şu anda Devlet Hastanesi'nde ve öyle güzel bakılıyor ki yine ön yargı kurbanı olduğumu farkettim.Yarın ameliyat olacak , inşallah Allah yardım eder de iyi olur. Korkuyorum ama biliyorum ki herkes elinden geleni yapıyor. Gerisi dua.'