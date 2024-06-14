Valilik duyurdu! Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak

İstanbul Valiliği X sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü de tedbir kararını X hesabından yayınladı.Kararda, ''İçişleri Bakanlığı'nın ''Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı'' gereğince;14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'a kadar;ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkışı yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine,Tedarik süreçlerinin aksamaması için bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi araçların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.'' denildi.Öte yandan açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'a kadar bazı yolları kullanamayacağını açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların; 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar; D-750 Karayolu ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200 Karayolundan ise Kırıkkale istikametine Ankara'dan itibaren (arada kalan bağlantı yollarından girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.Emniyetin paylaşımında, "Bu tür araçları kullanan sürücülerin, Ankara istikametine seyahatlerinde belirtilen tarih aralığına uyması büyük önem taşımaktadır" denildi.