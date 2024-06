DEM Partili Bağlar Belediyesi’nden basın kartlı gazeteciye skandal mobbing! Basın bürosundan parke taşı döşemeye… 

'AMAÇLARI İSTİFAYA ZORLAMAK'

46 yaşındaki 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay, 2019 yılında girdiği mülakatların sonucunda Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin basın biriminde çalışmaya başlamıştı. Aldığı yeni görevlendirme ile de hayatının şokunu yaşadı.Gazeteci Saffet Azbay adeta sürgünle Fen İşleri Müdürlüğü emrinde parke taşı işinde görevlendirdi. Gazeteci olarak basın bürosunda çalışırken kendini bir anda parke taşı döşerken bulan Azbay yaşadıklarını Beyaz Gazete'ye anlattı.Beyaz Gazete'ye konuşan Azbay şunları söyledi; “ Ben 30 yıllık gazeteciyim, 2019 yılında hakkımla, mülakatlardan geçerek belediyenin basın biriminde çalışmaya başladım. 2 gün önce, bir telefonla görev değişimi bildirildi. Yapılanın gazetecilik onuruna aykırı bir hakaret olduğunu söyleyip itiraz ettiğimde, iki farklı birim müdürümden de ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, yukarıdan sana mobbing uygulanması talimatı geldi” cevabını aldım. Amaçları istifaya zorlamak, rencide etmek tamamen. Ama ben boyun eğmeyeceğim.Ayrıca, içeride 80 güne yakın yasal izin hakkım var ama ne zaman izin istesem bir bahaneyle reddettiler. Cenazeye bile gidemedim… Bunun hakkında da İç İşleri Bakanlığı'na şikâyette bulundum zaten. “Görev değişimi bildirilmeden önce başka bir belediye çalışanı tarafından dikkatli olması için uyarıldığını da belirten Azbay “ Belediye çalışanı ve beni seven bir arkadaşım tarafından sosyal medya paylaşımlarıma dikkat etmem üzerine uyarıldım. ‘Heyet de değişti, gözleri üstüne' şeklinde bir uyarı aldım. Ben vatanını, milletini seven ve Türk bayrağı hassasiyeti olan biriyim ve sosyal medyada bu tür çokça paylaşım yapıyorum. Böyle bir uyarıdan 3 gün sonra görev değişimi oldu.” ifadelerini kullandı.Azbay, görev değişiminin ilk gününde Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Leyla Ayaz ve Sinan Çelik tarafından denetlendiğini belirtti. Denetleme sırasında herkesin içinde kendisi hakkında “Saffet Azbay işi hallolmuş” tarzında diyalogların da geçtiğini iddia eden Azbay, sosyal medyada da başına gelenlere isyan etti.DEM Partili Bağlar Belediyesinin tek tepki çeken hamlesi bu değil. Belediye, aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu kadınları park temizliğine verdi. Belediye Eş Başkanları Leyla Ayaz ve Siraç Çelik'in talimatıyla büro hizmetinden alınan 20 kadın çalışan Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki parklarda temizlik elemanı olarak görevlendirildi.Her fırsatta kadın haklarından bahseden Dem Partili belediyenin bu yaptığı tepkilere sebep oldu. Kadınları temizlik yaparken gören vatandaşlar da tepki gösterdi.Yaşanan skandal görevlendirmeye birçok medya emekçisi de tepki gösterdi. Güneydoğu Spor Yazarları Derneği de yaptığı açıklamada, 'Hayatını Diyarbakır ve bölgede, hatta ülkemizde sporun gelişmesine vakfetmiş, basın alanında yaptığı başarılı çalışmalarla önemli hizmetlerde bulunmuş olan gazeteci arkadaşımız Saffet Azbay'ın görev yaptığı Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminden alınarak parke taşı işinde çalıştırılması, gazetecilik onurunu zedeleyecek şekilde mobing ve baskıya maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. Kamu vicdanını yaralayan bu skandal tutumun bir an önce düzeltilmesini bekliyor, her konuda arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizden olmayanlar şeklinde ötekileştirme ve intikam hırsıyla yapılan bu tavırlar niyetin ne kadar kötü olduğunu ortaya koymaktadır ve bu tutum düzeltilmediği takdirde Dünya Basın Konseyinden tutun Avrupa'daki Basın birliklerinde hak arayışında bulunacağımızı belirtiyoruz.Öte yandan Medya İşçileri Sendikası da süreç boyunca Saffet Aybaz'a hukuki destek olacaklarını belirtti.Sosyal medyada olaya tepkiler çığ gibi büyürken DEM Partili Bağlar Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.Beyaz Gazete ekibi olarak sosyal medyada gündem olan olay üzerine görüşlerini almak için Diyarbakır Bağlar Belediyesine ve basın birimine ulaşmaya çalışsak da kendilerine ulaşamadık. Görüşlerini paylaşabilecekleri iletişim bilgilerimizi paylaşmamıza rağmen tarafımıza konu ile ilgili ulaşan da olmadı.Yaşananlar üzerine Bağlar Belediyesi'nin konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.