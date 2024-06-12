iPhone'larda yeni dönem: Şebeke çekmese bile...

Apple'ın iPhone 14 veya daha yeni modellerinde, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanının dışındayken acil servislerle iletişim geçmenize imkan tanıyan 'Uydu ile Acil SOS' özelliği yer alıyor.Apple, bu özelliğin iOS 18 ile birlikte iMessage'a entegre edileceğini açıkladı. Yani sadece acil servislere mesaj göndermek için değil, normal bir şekilde mesajlaşmak için uyduyu kullanabileceksiniz. Peki bu özellik ne zaman gelecek ve nasıl kullanılır?Apple'ın 'Uydu üzerinden Mesajlar' olarak isimlendirdiği özellik, kullanıcıyı doğrudan Mesajlar uygulamasından otomatik olarak en yakın uyduya bağlanmaya yönlendiriyor. Böylece iMessage ve SMS üzerinden kısa mesaj, emoji ve Tapback gönderip almak mümkün oluyor.Apple, kullanıcıların Dynamic Island'da bir uyduya bağlı olup olmadıklarını her an görebileceklerini belirtti. Ayrıca iMessage kullanıcı gizliliğini koruyacak şekilde geliştirildiği için uydu üzerinden gönderilen iMessage mesajlarının uçtan uca şifrelendiğini vurguladı.Apple, 'Uydu üzerinden Mesajlar' özelliğinin ücretsiz olup olmayacağını açıklamadı.Ancak basın bülteninde şu bilgiyi paylaştı: 'SMS kullanılabilirliği iletişim operatörüne bağlıdır. İletişim operatörünün ücretleri geçerlidir. Kullanıcılar ayrıntılı bilgi için iletişim operatörlerine başvurmalıdır.'