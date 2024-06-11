Valilik uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta yaz aylarının son zamanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlemleniyor. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kene konusunda uyararak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 muhtemel, 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.Açıklamada, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması gerektiğine değinilerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil kene olup olmadığı kontrol edilmelidir” denildi.Keneye çıplak elle dokunulmaması belirtilen açıklamada, “ Vücuda tutunmuş kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikâyetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.