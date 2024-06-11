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Tuzla'da Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın oldukça geniş bir alan olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 11.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'da Piyade Okulu arazisinde yangın çıktıTuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Tuzla'da Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı