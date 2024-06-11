Tuzla'da Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın oldukça geniş bir alan olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.