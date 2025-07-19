CHP’li başkanın rüşvet trafiğini yeğen yürütüyordu! Başkanın yeğeni 'çantacı' çıktı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusu içinde rüşvet alan yardımcısı Engin Tüter dahil 35 kişi gözaltına alınmış, aralarında Kara ve Tüter'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otel iskânı sürecinde ismi geçen Hüseyin Cem Gül'ün, Başkan Kara'nın yeğeni olduğu ve rüşvet trafiğinin merkezinde yer aldığı belirlendi. Belediyede işlem yaptırmak isteyen herkesin, 'önce yeğeni gör' talimatıyla Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiği ve başkanın çantacısı olarak bilindiği kaydedildi.Otel sahibi K. T., 2024 yılı aralık ayında, inşaatının bitme aşamasına geldiğini, iskân başvurusunu belediyeye bildirmesi üzerine 'Başkan sizinle görüşmek istiyor' yanıtını aldığını ifade etti. Taş, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile gerçekleştirdiği görüşmede, başkanın 'Yapı kontrol biriminden yönlendirilecek kişilere uymanız gerekiyor' dediğini, bu görüşmenin ardından belediyeden sistematik baskı görmeye başladığını beyan etti.Otel sahibi K. T.'nin ifadesine göre, yapı kontrol birimi tarafından önce Demir isimli bir şahsa, ardından Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildi. Gül'ün kendisinden, otelin ruhsat ve iskân işlemlerinin hızlandırılması karşılığında pazarlığa kapalı şekilde 1 milyon 250 bin euro talep ettiğini aktaran K.T., Gül'ün açıkça 'Bu para doğrudan başkana gidecek' dediğini de beyan etti.İlk etapta 750 bin euroyu elden teslim ettiğini belirten K.T., kalan 500 bin euro için ise farklı bir yöntem izlendiğini söyledi.'Market ve hamam alanlarını onların belirlediği kişilere kiralamamı, otelime alınacak sebze-meyvenin de istedikleri bir tacirden temin edilmesini istediler. Bu şartları kabul ettim ve kalan 500 bin euroyu sildiler' dedi.Çok sayıda turizm işletmecisi üzerine baskı kurarak rüşvet aldığı tespit edilen Başkan Kara'nın, Side Kemer Mahallesi'nde bir villayı 500 bin euroya satın aldığı, satış işleminin tapuda Başkan Kara gerçekleştirirken ödemeyi ise Başkan adına yeğeni Hüseyin Cem Gül üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, villanın satıcısı Hikmet Arabacı'nın ifadesiyle belgelendi.