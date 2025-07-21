Bakan Yerlikaya duyurdu! 2,5 milyar TL'lik vurguna dur denildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin Aydın merkezli olarak 11 ilde düzenlediği büyük çaplı operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonda, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı, hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilen organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı 'Organize Suç Örgütüne' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık.'Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirdikleri ve bu yöntemle yüksek meblağlarda dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı. Elde ettikleri suç gelirini ise sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı kisvesi altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.Yakalanan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, birinin ise işlemleri halen devam ediyor.Aydın başta olmak üzere Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonlarda;10 araç16 arazi2 ev814 banka hesabı35 kripto para hesabı olmak üzere yaklaşık 300 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, belge ve doküman da ele geçirildi.Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldıOperasyonun ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Aydın Valisi başta olmak üzere süreci yürüten Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür ederek şu mesajı verdi:'Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız.'