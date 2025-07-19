Rüşvetin ucu en yukarıya! Şile Belediyesi soruşturmasında kirli pazarlık takibe takıldı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan ve CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu toplamda 6 şüpheliden, Başkan Kabadayı ile eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklandı. Soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Teknik takibe alınan ve ofisinde dinleme yapılan Şafak'ın ziyaretine gelen M.A. isimli bir kişiyle yaptığı 9 Temmuz tarihindeki konuşma da soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.Rüşvet alırken suçüstü yapılan ve aldığı rüşvetleri bankadaki özel kasasında sakladığı tespit edilen Şafak, yaptığı konuşmada üstü kapalı bahsedilen rüşvet alma işlemlerinin 'en yukarıya' yani İBB'ye gönderildiğine vurgu yapıyor.Şafak'ın karşısındaki kişini ise Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında rüşvet verme işlemlerinden çekinildiği görülüyor.Şile Belediyesi'nde ofisi bulunan Ali Şafak'ın kendisine, 'Ben bu şeyde de çekiniyorum. Yani burada vereceğiz tamam hani.' ifadeleri üzerine, 'Onun için şey yapmayalım, konuşmaya da gerek yok ama hani burada olan burada kaldığı sürece sıkıntı yok.' diyerek olası bir teknik takibe karşı önlem aldığı ve üstü kapalı ifadeler kullandığı görülüyor.İşte o diyaloglar:Ali Şafak (A.Ş.): Yürümüyor, yürümüyor. (Rüşvet kastediliyor)M.A.: Başka türlü iş yürümüyor.Ali Şafak: Buradaki aslında şey yani bura ne kadar ... Şeyden gelmiş hani, bir şey ayarlıyorlar. Bir bütçe ayarlıyorlar herhalde.M.A.: Nerden şeyden mi?A.Ş.: Yukarıya gönderiyorlar, en yukarı.M.A.: Şile üzerinde mi, şey mi?A.Ş.: YukarıM.A.: En yukarı.A.Ş.: Ha şimdi bütün belediye başkanlarını çağırdılar zaten. Yarın gidiyorlar Ankara'ya. Türkiye'nin bütün belediye başkanları yarın Ankara'da toplanıyor.M.A.: Özgür Başkan da geliyor mu?A.Ş.: Tabii o da gelecek. Genel Merkez'e gelecekler ya zaten bugün 10 kişiyi almışlar.M.A.: En son şeyi gördüm, neydi? Adıyaman, Adana ve Antalya.A.Ş.: Bürokratları, mürokratları, şoförleri bile aldılar.M.A.: Allah Allah ama bak ben bu şeyde de çekiniyorum yani. Burada vereceğiz tamam hani.A.Ş.: Şöyle; onun için şey yapmayalım, konuşmaya da gerek yok ama hani burada olan burada kaldığı sürece sıkıntı yok.M.A.: Tamam burada olan burada kalsın da ee... İki gün sonra neye uyanacağımızı bilmiyorum. Ondan çekiniyorum, başka bir şey değil. Yani abi, az buz paralar değil. Ben şimdi yarın, şey de yarındı demi, harçları tamamlama.