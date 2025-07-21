Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 59 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 134 ölü ve 1555 yaralının getirildiği kaydedildi.İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 196 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 bin 94 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 29'a, yaralıların sayısının 142 bin 135'e yükseldiği bildirildi.Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e ulaştı.