Fatih Keleş itiraf etti! 'CHP'yi ele geçirdik sırada Cumhurbaşkanlığı var'

Ege Bölgesi'nde yaygın akaryakıt ağı ile bilinen TECO Petrol'ün sahibi Sarp Yalçınakya, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Yalçınkaya, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeyle, tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçek amacına ilişkin çok önemli bilgiler verdi.İş adamının verdiği bilgiler, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin şaibeli kurultayında Kılıçdaroğlu'nu indirebilmek için kurultay üyelerine dağıtılan rüşvetler için oluşturduğu ve başarılı bir şekilde sonuçlanan fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için de devreye soktuğunu ortaya çıkardı.İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için 2 milyar dolara ihtiyaçlarının olduğunu söylediği, bunun için de özellikle yalı sahibi ve AVM sahibi iş adamlarından maddi durumunun büyüklüğüne göre 5 ya da 10 milyon dolar tahsil edilmesini istediği gün yüzüne çıktı.Yalçınkaya, İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm hafriyat işlerini pasladığı firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'yla bir dönem iş yaptığını söyledi. Gülibrahimoğlu'yla hafriyat işi yaptığından dolayı araçlarına benzin alım noktasında yardımcı olduğunu ve 2018'te tanıştığını dile getirdi.Gülibrahimoğlu'nun Etiler Le Meridien Otele yakın bir yerdeki ofisine zaman zaman uğradığını ve sohbet ettiğini aktaran iş adamı, iki görüşmede ofiste İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'le karşılaştığını söyledi. Murat Gülibrahimoğlu'yla yaptıkları sohbetlerden bahseden iş adamı, 'Murat ile yapmış olduğumuz sohbetlerde, bana İBB'den (İsfalt,İstaç) aldığı işleri Fatih Keleş'in kendisine verdiğini, herhangi bir ihale almadığını, İBB'nin tüm hafriyat döküm, maden, geri dönüşüm işlerini Fatih Keleş'in gözetiminde ve denetiminde yaptığını, Keleş'in günlük olarak yapılan işleri takip ettiğini, hesabını tuttuğunu ve komisyonlarını haftalık olarak tahsil ettiğini söylerdi' dedi.Murat'ın kendisine bu işlerden aylık milyonlar üzerinde para kazandığını ve büyük cirolar yaptığını söylediğini aktaran Yalçınkaya, 'Murat bana, Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun denetimi ve gözetimi altında olduğunu söylerdi. Bu sebeple milyonluk işleri bizzat Ekrem İmamoğlu'nun denetlediğini, karın büyük bir bölümünün Keleş marifetiyle İmamoğlu'na aktarıldığını söylerdi' ifadesini kullandı.Gülibrahimoğlu'nun İBB'den aldığı işlerden aylık 1 milyar liranın üzerinde ciro yapmasına rağmen zaman zaman sıkıştığını ve akaryakıt paralarını dahi ödeyemediğini dile getirdi. Gülibrahimoğlu da Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'ten yaka silktiğini aktardı. İş adamı hatta bir keresinde Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisine, 'Bak kardeş, bu yamyamlar adama para kazandırmazlar, verdikleri işin başına denetçi atadılar, parayı baş hortumcu Ekrem İmamoğlu kazanmaktadır. Beni küçük karlara hatta bazen zarar etmeye ileriye dönük vaatler vererek razı etmektedirler' dediğini aktardı.Yalçınkaya ifadesini şöyle sürdürdü: 'Gülibrahimoğlu'nun bir keresinde bana, 'Muratçım az kaldı Ekrem baba Cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak. Sabret. Şimdi alma zamanı değil, verme zamanı şimdi verirsek baba cumhurbaşkanı olduğunda kepçeyle verdiğimizi, kürekle alacağız' diyerek Fatih Keleş'in kendisini avuttuğunu söylerdi.Keleş'in kendisine, ilk hedeflerinin CHP'yi satın almak olduğunu, bu işi kendilerinin finanse etmesi halinde CHP'de istedikleri kişiyi belediye başkanı yapabileceklerini, istemediklerini şutlayacaklarını, bunun için bir fon oluşturulduğunu söyledi. İmamoğlu'nun bu fona katkı verenleri el üstünde tuttuğunu, en çok veren sen ol, sen el üstünde tutul dediğini söylerdi.Daha sonra CHP ele geçirilince Keleş'in Murat'ın yanına gelerek, 'Bak gördün mü paranın gücünü, yüz yıllık CHP'yi aldık' diye sevindiğini, 'Sığır Çobanı Kemal'den kurtulduklarını, Kemal'in ne yediğini ne de yedirdiğini, CHP'nin başına da Ekrem İmamoğlu'nun 'sevimli şempanzesi'nin geldiğini, bundan böyle partiyi finanse edenlerin sözlerinin geçeceğini ve bu şempanzenin ne söylerse yapacağını söylemiş.'Bir keresinde de yine Murat Gülibrahimoğlu'nun ofisinde Fatih Keleş'le yüz yüze görüştüğüne dikkat çeken Yalçınkaya, 'Ofise gittiğimde burada Fatih Keleş de vardı. Murat beni onunla tanıştırdı. Murat, Keleş'e benim güvenilir biri olduğumu söyleyince Keleş, 'Muratçığım gördüğün gibi parti işi tamam, parti artık bizde, biz ne dersek parti de bundan sonra o olacak, şimdiki hedefimiz İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasıdır. Nasıl ki partinin ele geçirilmesi için bir fon oluşturdu ve bu hususta başarılı olunduysa şimdi de cumhurbaşkanı seçimi için büyük bir fona ihtiyacımız var. Bu fona katkı verenler abat olacak.Artık kara göründü, daha çok verme zamanı, alma zamanımız yaklaşıyor. Şunun şurasında 2 sene kaldı, imar, iskan, ruhsat sıkıntısı olanları piyasadan bulalım. Hangi ilçede, büyükşehirde iş varsa kapalım. 1 milyon dolar ve üzerinde para alacağımız her işi üstlenelim. Küçük işler ile vakit kaybetmeyelim. İmarsız büyük arsalar bulalım, imara açtıralım. Kazandığımız paraların yarısını cumhurbaşkanlığı fonuna, yarısını da cebimize koyalım' dedi. Bu sözleri bizzat kendi kulaklarım ile Fatih Keleş'ten duydum. Benzer şeyleri zaten Murat Gülibrahimoğlu da sohbetlerimizde bana söylerdİ'Murat Gülibrahimoğlu'nun bir keresinde de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı yüz yüze görüşmeyi kendisine anlattığını belirten Yalçınkaya, 'Ekrem İmamoğlu, Murat'a, 'Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için özellikle alışveriş merkezlerini, yalıları, büyük binaları mercek altında tutun. Kaçak olan bölümlerini ihbar edin. Sonra da yalı, AVM, büyük bina sahipleri ile iletişime geçin ve biz bu işi çözeriz deyip işleri üstlenin. Hedefimiz büyük AVM'lerden 10 milyon dolar, küçüklerden 5 milyon dolar tahsilat yapmak. Seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var' dediğini söyledi' ifadelerini kullandı.Murat Gülibrahimoğlu'nun İmamoğlu'yla bu görüşmesinden sonra A Plus AVM sahibi Nihat Delibalta'dan 3 milyon euro para istendiğini, ancak Nihat Delibalta'nın 1 milyon euro verdiğini, bu paranın Delibalta'dan cumhurbaşkanlığı fonu için alındığını söyledi. Bunun üzerine Nihat Delibalta'nın sağda, solda 'Allah Ekrem'in şerrinden memleketi korusun. Tayyip Erdoğan'a da Allah zeval vermesin' dediğini söyledi' diye konuştu.'Anladığım kadarıyla iş insanları bu haraç çetesinden bıkmış durumda' diyen iş adamı, 'Ben sadece Murat Gülibrahimoğlu'nu tanırım. Paranın çoğunu haraç çetesi aldığı için Murat akaryakıt paralarını bile ödeyemezdi. Murat benden de büyük imarsız arsa bulmamı sonra da bulmuş olduğum bu arsayı imara açabileceklerini söyledi. Ancak ben bulamadım. Murat bana sürekli, 'Sen de cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan bu fona aktar, bu sistemin dışında kalma' diyordu. Ancak ben hiçbir zaman para vermedim' ifadelerini kullandı.