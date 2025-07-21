  • USD: 40,31 - 40,38
  • EURO: 46,95 - 47,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha ödeme listesine alındı
Ekleme: 21.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha ödeme listesine alındı
Işıkhan, 'İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi..

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha ödeme listesine alındı