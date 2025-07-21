Ticaret maskesiyle FETÖ’ye destek! Maydonoz Döner dosyasında örgütün finans ağı açığa çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Maydonoz Döner' isimli firmanın FETÖ'yle bağlantılı birçok kişiye finansal destek verdiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. 74 şubeden 29'unun ortaklık bilgisinin ve SGK kaydı olmadığı, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlenmişti.İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 70 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Soruşturmada, 'Maydonoz Döner' zincirinin franchise sisteminin, 'referans temelli örgütsel yayılma' amacıyla kullanıldığına vurgu yapıldı. Yatırımcı olarak sisteme girenlerin çoğu, örgüt içinden gelen referanslarla seçildi. Yeni ortaklara küçük hisse verilerek söz sahibi olmaları engellendi. Şirketin kontrolü, örgüt abileri ve yöneticileri tarafından sürdürüldü.Örgüt, şirket yapısını hem insan kaynağı hem de finans temini için araçsallaştırdı. Şubelerde örgütle bağlantılı kişilere iş verildi, gelirlerin bir kısmı 'himmet, burs, sadaka' adı altında örgüte aktarıldı. Delil dosyasında MASAK raporları, tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişim tespit tutanakları ve dijital materyaller yer aldı.Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden biri ise Bünyamin Gökpınar oldu. Öğretmen olarak görev yaparken, daha önceden KHK ile ihraç edilen, ancak OHAL komisyonu ile göreve iade edildikten sonra halen öğretmen olarak görev yapan Gökpınar'ın hakkında yürütülen soruşturmadan ise takipsizlik aldığı belirlendi.Gökpınar'ın Maydonoz Döner'in gayri resmi ortaklarından olduğu, örgütü finanse ettiği ve üyelerine fon sağladığı ortaya çıktı. Maydonoz Döner soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhammed Fatih Yıldız ifadesinde Gökpınar hakkında 'tapelerde geçen ve iş yerinin kazancından gönderilecek olan 12 bin liranın FETÖ'den işlem gören kişilere ve ailelerine yardım edileceğini eniştem Bünyamin Gökpınar'dan duydum' dedi.İlhan Bahadır'ın ise İstanbul'daki Maydonoz Döner'in birçok şubesinde ortaklığının bulunduğu, KHK ile TRT'den ihraç edildiği, FETÖ üyeliği suçundan daha önce hakkında takipsizlik kararı verildiği belirlendi. İlhan'ın daha önceden kaymakam iken ihraç olan kaymakam, askeri öğrenci, astsubay çavuş, üsteğmen, TRT'den ihraç isimler, Deniz Kuvvetlerinden ihraç isimler ve ihraç öğretmenlere para transferi yaptığı tespit edildi.Bahadır'ın dikkat çekmemek için Vali yardımcısı iken ihraç edilen Kemal Karahan'a 'elden aldığım borç ve kalan borcu ödedim' açıklamasıyla da 457 bin 250 lira para gönderdiği tespit edildi. Hakkında daha önce soruşturma yapılmayan şüphelilerden Durmuş Akçakoca'nın da örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da örgüt liderinin para yatırın çağrısıyla 2015 Ocak döneminde 127 bin 520 lira olan bakiyesini Şubat 2015 döneminde 166 bin 324 liraya arttırdığı, bu parayı da Finans Katılım Bankası'ndan 86 bin 950 lira kredi kullanarak sağladığı belirlendi.Akçakoca'nın Maydonoz Döner bünyesinde hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapılan iki isme 12 farklı transfer yaptığı, açıklama kısmını ya boş bıraktığı ya da 'borç' yazara para gönderdiği tespit edildi.Şüphelilerden Ahmet Terzi'nin Maydonoz Döner'in İstanbul'daki şube ortaklarından olduğu, KHK ile TRT kurumundan ihraç edilip yargılandığı, FETÖ kapsamında haklarında adli yada idari işlem yapılan şahısları SGK'lı göstererek para gönderip gizliliğe riayet ettikleri, daha önceden kaymakam iken ihraç olan ve hakkında FETÖ üyesi Engin Avcı'ya para gönderdiği, yine Kaymakam iken ihraç edilen Erdal Çetinbaş'a 500 bin lira gönderdiği, bu isimlerin yanı sıra ihraç edilen askeri öğrenci, Astsubay çavuş, Üsteğmen, İnfaz Koruma Memuru, polis gibi örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlendi.Öğretmen olarak görev yaparken FETÖ kapsamında ihraç edilen şüphelilerden Aydın Damar'ın da örgüt üyelerine para transferi yaptığı, Astsubaylıktan atılan AYHAN Aköz'ün de örgüt bağlantılı isimlerle para transferi yaptığı tespit edildi.İddianamede yer alan şüphelilerden Erdem Kurt'un askeri okul öğrencisi olduğu FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldığı Maydonoz Döner Kartal Şubesi'nde şube müdürü olarak çalıştığı belirlendi. Zanlının whatsapp isimli uygulamadan İlhan Bahadır ile mesajlaştığı, mesajlarında '... Aileler ihraç ve içerde ... Yardım edebiliriz' şeklinde mesajlaşmanın olduğu ortaya çıktı.İddianamede, örgütün iş yerlerinden toplanan paraların FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişki ve irtibatı olduğu tespit edilerek haklarında adli veya idari işlem yapılan kişilere gönderilmesi talimatıyla örgütün halen canlı ve güçlü olduğu izlenimini yaratmayı, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltmeyi, dayanışmayı güçlendirmeyi, iltisaklı örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını önlemeyi, örgütten kopan şahısların tekrar kazanılması amacının güdüldüğünü belirtildi.Türkiye genelinde hızla büyüyen döner zinciri FETÖ bağlantısıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla gündeme gelmiş, 372 gayri resmi ortak, binlerce şüpheli hesap hareketi, yüzlerce örgüt iltisaklı çalışan olduğu belirlenmişti. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, 19 Şubat 2025 tarihli kararıyla şirketin tüm yönetim yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine hükmetmişti. Hazırlanan iddianamede, Somca Gıda ve Maydonoz Döner çatısı altında örgütün yeni nesil ticari yapılanması tüm yönleriyle ortaya kondu.MASAK analizlerine göre, şirketin 554 resmi ortağından en az 232'si hakkında FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem bulunuyor. Ayrıca 372 gayri resmi ortaktan 233'ünün örgütle bağlantısı tespit edildi. Ortakların birinci derece akrabalarından 6 bini aşkını hakkında da örgüt kaydı bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.