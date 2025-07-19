Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören 93 yaşındaki Altan Öymen'in dün entübe edildi. Öymen bugün hayatını kaybetti.Hastaneden yapılan açıklamada 'Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun' ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Altan Öymen için taziye mesajı yayınladı.Erdoğan şu ifadelere yer verdi:Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.