Narkoçelik-21 operasyonunda flaş detaylar! Zehir tacirlerinin şifreleri! Kubar esrara Kübra metamfetamine Ice!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana'da düzenlenen Narkoçelik-21 operasyonunun detayları çıkmaya başladı. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin “Kübra var mı?”, metamfetamin alacak kişilerin ise ‘Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Adana'da 3 gündür uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Narkoçelik-21 operasyonunda 266 kişi tutuklanmıştı.Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin 'Kübra var mı?', metamfetamin alacak kişilerin ise 'Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis 'amca' dedikleri de öğrenildi.Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.