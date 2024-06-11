İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı…

İsrail'in Gazze'de beklenildiği üzere ateşkese gitmediği gibi, bölgede akılalmaz katliamlarına da devam ediyor. İsrail ordusu 8 Haziran'da Gazze'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyururken, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği söz konusu saldırılarda 64'ü çocuk 274 Filistinli yaşamını yitirmişti.İsrail ordusunun dört İsrailliyi kurtarma operasyonu sırasında ağır bombardımanlarla bölgeyi yakıp yıktığı bilinirken kan donduran katliamla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İsrail askerlerinin 8 Haziran'da Nusayrat kampına düzenlediği, 274 Gazzeli sivilin hayatını kaybettiği rehine kurtarma operasyonunda, bölgeye insani yardım kamyonuyla sızdıkları açıklanmıştı.İsrailli kaynaklar, yardım kamyonu iddialarını reddetse de CNN'in yayınladığı yeni görüntüler, alçak saldırının arka planında yaşananları gözler önüne serdi. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin 8 Haziran'da Nusayrat kampına düzenlediği katliamd bölgeye insani yardım kamyonuyla sızdıklarını açıklayarak şu ifadeler kullanmıştı: 'Geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail işgal güçleri Gazze'nin merkezindeki Nuseirat kampına sızmak için bir yardım kamyonu kullandı ve ardından yüzlerce insanın ölümüne yol açtı.İsrail'in eylemleri birkaç nedenden ötürü endişe vericidir. Bunlardan biri, çatışmanın ortasında kalan insanlar için güvenilir bir kaynağı kullanmak, hainlik suçunu yasaklayan uluslararası insancıl hukukun ve teamül hukukunun ihlalidir. Askeri güçlerin bir yardım kamyonunun içinde saklanması sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçu olarak kabul edilmektedir. İşgal güçleri yardım yapıyormuş gibi görünerek insanları kandırmıştır.İkinci neden ise sivil halkın yardım götürenlere olan güvenini yok etmesidir. Bu da yine insani yardım çalışanlarını ve sağlık çalışanlarını risk altına sokmaktadır. Bu eylemler, Gazze'de yaşayan insanların çaresizce yardıma ihtiyaç duyduğu, akut gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu ve kıtlık endişesinin devam ettiği bir zamanda gerçekleşmektedir.'Yapılan açıklamaya ek olarak görgü tanıkları da, katliam anında yardım kamyonu detayına yer vermişti. Filistinli kaynaklar İsrail özel kuvvetlerinin bölgeye kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirterek 'Gazze Şeridi'nde yaygın olan bu nakliye kamyonları genellikle eşya taşımak için kullanılıyordu ancak İsrail saldırıları nedeniyle artık sıklıkla insani yardımların taşınmasında kullanılır oldu.' açıklamasında bulunmuştu.İsrail'in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı…Olay sırasında yaralanan bir görgü tanığı ise, 'Hiçbir uyarı yapılmadı. Sokakta yürüyordum, içinde mutfak eşyaları ve aletlerinin bulunduğu, park halinde bir kamyon gördüm. Bunların Refah'tan gelen yerinden edilmiş kişiler için olduğunu zannettik. Ancak kamyondan 10 kadar özel kuvvetler askeri çıkıp ateş açmaya başladı, göğsüme ve elime 3 kurşun isabet etti.' İfadelerini kullandı.Artan tepkiler üzerine İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Nusayrat'a yardım kamyonlarıyla girmediğini ve ABD'nin yüzer iskelesinin de kullanılmadığını iddia etmişti.CNN tarafından analiz edilen videolarla örtüşen görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırının İsrail güçleri tarafından, aralarında beyaz bir Mercedes minibüsün de bulunduğu askeri olmayan araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Görgü tanıkları ayrıca İsrail askerlerinin Kassam Tugayı üyeleri gibi giyindiğini aktardı.CNN'e konuşam Halil el Tirawi, 'Kassam Tugayları gibi askeri üniformalar giymişlerdi, kask taşıyorlardı ve Hamas direnişinin işaretlerini taşıyorlardı. İnsanlara direniş savaşçıları oldukları izlenimini veriyorlardı' ifadelerini kullandı.Sosyal medyada yayılan bir diğer görüntüye göre ise bir sivil Mercedes minibüs, Gazze'nin Nuseyrat kentinde operasyonun gerçekleştiği bir caddeye park edilmişti. Üst kata ulaşmak için minibüsün yanındaki çok katlı bir binaya yaslanan iki merdiven görülüyor.İsrail yalanını çürüten bir diğer görüntü daha kameralara yansıdı. CNN tarafından doğrulanan, El Cezire'den alınan başka bir videoda, Gazze'ye yardım götürmek için yaygın olarak kullanılan bir araca benzeyen, ünlü bir marka bulaşık deterjanı kamyonun, bir tank ve İsrail zırhlı araçları eşliğinde yaklaşık bir mil boyunca bir yolda ilerlediği görüldü.Buna göre araçlar mülteci kampından kamptan uzaklaşarak, ABD ordusunun Akdeniz kıyısındaki çıkarma işleminin gerçekleştirildiği yüzer iskeleye yakın bir bölgeye doğru yola çıktı.İsrail ordusu, operasyonda ABD yapımı iskeleyi kullandığını reddetmiş olsa da ortaya çıkan görüntülerin ardından açıklama yapmayı reddetti.