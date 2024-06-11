İslam Memiş'in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları ABD'den gelen ters rüzgarla düşüş trendini sürdüyor. Ons altın 2300 dolar psikolojik desteği civarında fiyatlanırken, altın gram fiyatı 2400 TL'yi gördü. Piyasalardaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumu yaptı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki aşağı yönlü hareketler sonrası kritik altın yorumu yaptı.Sabah'ın haberine göre İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Bu hafta kritik. Yarın hem ABD enflasyon verisi var aynı günün akşamında Fed faiz kararı var. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan bu düşüş bizim için bir sürpriz değildi. Ons altın 2293 dolar seviyesine kadar geriledi.Şuanda 2304 dolar seviyesinde. 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. ABD enflasyonu büyük bir ihtimalle yüzde 3,1 olarak açıklanır. Fed de faizlerde bir değişikliğe gitmez.Kısa vadede 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. Buralar çok kalıcı olmaz yıl sonu 2600 dolar beklentim devam ediyor.İçerde dolar stabil olduğu için gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 2420 TL. Burada ise 2380-2450 TL aralığını takip edeceğiz. Kısa vadede bu bant aralığı geçerliliğini korumakta.Ancak Temmuz ayı itibariyle gram altında yükseliş beklentim devam ediyor. Bu yıl sonunda 3000-3500 TL öngörüm devam ediyor.Yine jeopolitik gerilimler tırmanıyor, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler sürüyor. Şimdi de Avrupa'daki siyasi gerginlikler gündeme geldi. Fed'in bu yıl sonunda en az bir kez faiz indirimi olasılığını düşündüğünü söyleyebilirim. Bunlar da altın fiyatlarını pozitif etkiler. O yüzden yılın son düşüşleri diyebilirim. Hem ons altında hem gram altında yılın ikinci yarısında bu düşüşlerin kalacağını düşünmüyorum.Bu düşüşler bir alım fırsatı. 9 günlük resmi bayram tatili dolayısıyla iç piyasalar kapalı. Dışsal etkenleri daha çok takip edeceğiz. Yine gerginliklere ve sürprizlere karşı açıkta kalmamak lazım.İslam Memiş'in altın yorumu çok konuşulacak! O tarihte trend başlayacak: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?Temmuz ayı itibariyle ons altın yavaş yavaş yükseliş trendine girer. Ama tekrar yılın ikinci yarısında bu fiyatları görmez'