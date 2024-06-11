Havayolunu tercih eden yolcu sayısı 82 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 475'e dış hatlarda ise 77 bin 751'e ulaştığını belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 200 bin 666'ya ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında mayıs ayındaki toplam uçak trafiğinin yüzde 7,5 arttığını belirtti.Mayıs ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 158 bin 431'e, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 54 bin 832'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, 'Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 20 milyon 230 bin 573 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Mayıs ayında hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit geçişler dâhil toplamda yüzde 7,5 artış gösterdi. Mayıs ayında yük trafiği ise iç hatlarda 69 bin 126 ton, dış hatlarda 335 bin 629 ton olmak üzere toplamda 404 bin 754 tona ulaştı.' diye konuştu.TOPLAM UÇAK TRAFİĞİNİN YÜZDE 8,4 ARTTI2024 yılının ilk 5 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 348 bin 970'e dış hatlarda ise 298 bin 791'e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 854 bin 138 uçak trafiğinin yaşandığını bildirdi. 2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8, dış hat uçak trafiğinde ise yüzde 10,3 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin yüzde 8,4 arttığını söyledi.Bakan Uraloğlu, 'Türkiye geneli havalimanlarımızda iç hatlarda 37 milyon 108 bin 806, dış hatlarda ise 44 milyon 923 bin 142 olmak üzere bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcuya hizmet verildi' dedi.2024 yılı Mayıs ayı sonunda hizmet verilen yolcu sayısının ise 2023 yılının aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 11,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 olmak üzere direkt transit yolcu sayısı ile birlikte toplamda yüzde 12,7 artış olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 325 bin 365 ton, dış hatlarda 1 milyon 452 bin 784 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 778 bin 150 tona ulaştı.' açıklamasında bulundu.İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 31 MİLYON 37 BİN 578 YOLCU SAYISINA ULAŞILDIİstanbul Havalimanı'na Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 351, dış hatlarda ise 34 bin 422 olmak üzere toplamda 44 bin 773'e ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 476 bin 12, dış hatlarda ise 5 milyon 298 bin 68 olmak üzere toplamda 6 milyon 774 bin 80 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu, 'Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 2 artış meydana geldi. Mayıs ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi.' diye konuştu.Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda beş aylık sürede iç hatlarda 46 bin 966, dış hatlarda ise 160 bin 835 olmak üzere toplamda 207 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldığını da belirterek, 5 aylık süreçte iç hatlarda 6 milyon 533 bin 829, dış hatlarda ise 24 milyon 503 bin 749 olmak üzere toplamda 31 milyon 37 bin 578 yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti. Uraloğlu, '2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 5 artış gösterdi.' ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 8 arttığını belirtti.3 MİLYON 440 BİN 903 KİŞİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN SEYAHAT ETTİSabiha Gökçen Havalimanı'nda Mayıs ayında 9 bin 650'si iç hatlar, 10 bin 574'ü dış hatlar olmak üzere toplam 20 bin 224 uçak trafiği yaşandığını bildiren Bakan Uraloğlu, yolcu trafiğinin ise iç hatlarda 1 milyon 686 bin 976, dış hatlarda ise 1 milyon 753 bin 927 olmak üzere toplamda 3 milyon 440 bin 903 kişi olarak gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, 'Mayıs ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3, dış hat uçak trafiğinde yüzde 6 artış yaşandı. Mayıs ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 14, dış hatlarda ise yüzde 12 artış gösterdi.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise beş aylık sürede; iç hatlarda 44 bin 832, dış hatlarda 51 bin 937 olmak üzere toplamda 96 bin 769 uçak trafiği yaşandığını; iç hatlarda 7 milyon 637 bin 743, dış hatlarda 8 milyon 571 bin 429 olmak üzere toplamda 16 milyon 209 bin 172 yolcuya hizmet verildiğinin de altını çizdi. 2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 8; dış hat uçak trafiği yüzde 12 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 10 artış gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, 2024 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen yolcu sayısında ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 22, dış hatlarda da yüzde 18 olmak üzere toplamda yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.TURİZM BÖLGELERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA 5 AYDA 16 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU AĞIRLANDIBakan Uraloğlu, Ocak – Mayıs döneminde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki yolcu sayısına dair bilgileri de paylaştı:'Turizm bölgesi havalimanlarımızda iç hatlarda 6 milyon 753 bin 822, dış hatlarda ise 9 milyon 563 bin 558 kişiyi ağırladık. Uçak trafiği ise iç hatlarda 53 bin 304, dış hatlarda ise 62 bin 622 olarak gerçekleşti. Turizm bölgesi havalimanlarımızda 5 ayda 16 milyon 317 bin 380 yolcuyu ağırladık. İç ve dış hatlarda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 milyon 193 bin 811, Antalya Havalimanı'nda 9 milyon 685 bin 447, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 1 milyon 192 bin 282, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 935 bin 24 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 310 bin 816 yolcuya hizmet verdik.'