İsrail ordusu yakıp yıkarak geri çekildi! Bir kenti daha enkaza çevirdiler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundan 5 gün süren şiddetli saldırıların ardından geride çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakarak çekildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğu bölgelerinden çekildi. Askerler bu sırada evlerine ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.İsrail askerleri, bölgeden çekilmeden önce birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu, buldozerlerle yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar verdi.Bölgeye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, İsrail ordusunun 5 gün boyunca yoğun saldırılarına hedef olan bölgede çok sayıda Filistinlinin cansız bedeniyle karşılaştı.Sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığını belirtti. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Gazze'deki yıkımın anlatılamaz boyutta olduğu vurgulanırken bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı kaydedildi.İsrail saldırıları nedeniyle oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı belirtilen açıklamada, 'Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak daha da uzun sürecek.' ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca Gazze'de yaşanan acıların son bulması gerektiği vurgulanarak ateşkes çağrısı yapıldı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 24 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 77 bin ton patlayıcı kullandığı Gazze'de 87 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi.BM'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceği belirtilmişti.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, 84 bin 494 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.