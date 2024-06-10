İsrail'in 'Soykırım Kabinesi'nde kriz! Kabine Üyesi Gantz istifa etti

İsrail'deki Savaş Kabinesi üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, 'Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum.' dedi.Netanyahu'nun, İsrail'in 'gerçek zafere doğru ilerlemesini' engellediğini savunan Gantz, Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.Gantz, Netanyahu'ya 'mümkün olan en kısa sürede' erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.Netanyahu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 'Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.' dedi.Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, 'Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.' ifadelerini kullandı.İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.Eisenkot, mektubunda, 'Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı.' ifadesini kullandı.Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, 'Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük.' değerlendirmesinde bulundu.