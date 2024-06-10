Gelire göre doğal gaz desteği! Dar gelirliler için hükümet harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesi üzerinde çalışıyor.Hükümet yeni torba kanun hazırlıklarına başladı. Peki düzenlemede hangi maddeler yer alıyor? Buradaki en önemli başlıklarından bir tanesi doğal gaz desteği olacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile tüketicilere sağlanan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesi üzerine 2 bakanlık yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda dar gelirliye doğal gaz desteği verilmesi söz konusu. Düzenleme ile normal geliri olana fatura tam yansıtalacak ancak dar gelirli vatandaş faturanın hepsini ödemeyecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hükümet, yerli doğal gaz konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.Yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesine gidecek. Uygulamada belirli bir gelir seviyesi altında olan kesimlere öncelik verilecek. Gelir seviyesi belirlenen düzeyin üzerinde olan kesimler için ise doğalgaz fiyatı kademeli olarak belirlenecek.İki bakanlık, gelire göre doğal gaz tarifesi düzenlemesinin alt yapısını oluşturacak. Böylelikle geliri düşük olan kesimin fatura yükü azaltılacak. Yapılan çalışmaya göre faturada indirim yer almayacak. Sübvanse edilen kısım ödeme zamanı tahsil edilecek. İndirim yapılacak kısım Hazine tarafından karşılanacak.