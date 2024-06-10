Gelire göre doğal gaz desteği! Dar gelirliler için hükümet harekete geçti
Hükümet dar gelirliler için harekete geçti. Yeni torba yasada gelire göre doğal gaz desteği de yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemede dar gelirli vatandaş faturanın hepsini ödemeyecek. Peki gelire göre doğal gaz desteği nasıl olacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesi üzerinde çalışıyor.
GELİRE GÖRE DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL OLACAK?
Hükümet yeni torba kanun hazırlıklarına başladı. Peki düzenlemede hangi maddeler yer alıyor? Buradaki en önemli başlıklarından bir tanesi doğal gaz desteği olacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile tüketicilere sağlanan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesi üzerine 2 bakanlık yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda dar gelirliye doğal gaz desteği verilmesi söz konusu. Düzenleme ile normal geliri olana fatura tam yansıtalacak ancak dar gelirli vatandaş faturanın hepsini ödemeyecek.
2 BAKANLIK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hükümet, yerli doğal gaz konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
GELİRE GÖRE DOĞAL GAZ DESTEĞİ VERİLECEK
Yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesine gidecek. Uygulamada belirli bir gelir seviyesi altında olan kesimlere öncelik verilecek. Gelir seviyesi belirlenen düzeyin üzerinde olan kesimler için ise doğalgaz fiyatı kademeli olarak belirlenecek.
DAR GELİRLİNİN FATURA YÜKÜ AZALACAK
İki bakanlık, gelire göre doğal gaz tarifesi düzenlemesinin alt yapısını oluşturacak. Böylelikle geliri düşük olan kesimin fatura yükü azaltılacak. Yapılan çalışmaya göre faturada indirim yer almayacak. Sübvanse edilen kısım ödeme zamanı tahsil edilecek. İndirim yapılacak kısım Hazine tarafından karşılanacak.