Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü hakkında bilgi verdi.Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiği açılacak olan viyadüğünün özelliklerinden de bahsetti.43 milyon TL tasarruf sağlanmasına katkıda bulunacak olan viyadüğünün detaylarını Uraloğlu, şu sözlerle açıkladı;Hem Zamandan Hem Yakıttan Tasarruf Ettirecek Ulaşıma Konfor Katacak Olan 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' Trafiğe Açılıyor!680 m uzunluğa, 150 m yüksekliğe sahip projemiz sayesinde Artvin - İspir arasındaki mesafe 15,5 km, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak.Trafik daha güvenli hale gelecek; kış aylarının getirdiği zorlu koşullar bertaraf edilecek, 43 milyon TL tasarruf sağlanacak. Hayırlı uğurlu olsun!