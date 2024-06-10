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Beyaz Gazete
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Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğe açılacak olan Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde 43 milyon TL tasarruf sağlanacağını söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor
Ekleme: 10.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiği açılacak olan viyadüğünün özelliklerinden de bahsetti.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor

43 milyon TL tasarruf sağlanmasına katkıda bulunacak olan viyadüğünün detaylarını Uraloğlu, şu sözlerle açıkladı;

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor

'Trafik daha güvenli hale gelecek'

Hem Zamandan Hem Yakıttan Tasarruf Ettirecek Ulaşıma Konfor Katacak Olan 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' Trafiğe Açılıyor!

680 m uzunluğa, 150 m yüksekliğe sahip projemiz sayesinde Artvin - İspir arasındaki mesafe 15,5 km, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak.

Trafik daha güvenli hale gelecek; kış aylarının getirdiği zorlu koşullar bertaraf edilecek, 43 milyon TL tasarruf sağlanacak. Hayırlı uğurlu olsun!

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor