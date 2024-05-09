İzmir'deki bir özel hastanede DEM Milletvekili Perihan Koca ile hemşire arasında bir gerginlik yaşandı. DEM Milletvekili Koca'nın kadın hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için hastane odasından kovduğu ve daha sonra hastane müdürüne gidip hemşirenin kovulmasını istediği öne sürüldü.İddiaya göre, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye annesini tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi.Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye 'Derhal bırak çık odadan' diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi.DEM'li Perihan Koca, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, 'Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın' dediği iddia edildi.DEM'li vekil Perihan Koca'nın Türk ismi hazımsızlığı: Derhal çık bu odadan!Hastane müdürü ise, 'Biz hemşiremizden çok memnunuz. Kendisinin de ailesinin de verdiği terbiyeden ne kadar naif olduğunu biliyoruz. Yine de geri dönüş için teşekkür ederiz' dedi.