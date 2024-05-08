CHP'li isimden terör propagandası! Başkan da Öcalan'ın akrabası çıkmıştı

Mersin'de CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, ittifak yapmış Büyükşehir'de CHP'ye DEM desteği karşılığında belediyeler ve meclis üyelikleri kazanmıştı.DEM Parti onayıyla CHP'den Toroslar Belediye Başkan adayı gösterilen Abdurrahman Yıldız'ın Türklüğünden utandığını ima eden sosyal medya paylaşımlarının ardından, mecliste İstiklal Marşının okunmasını yasaklaması skandalın boyutunu büyütmüştü.Toroslar'da yaşanan bu skandalın ardından CHP'den DEM Parti'ye verilen meclis üyeliği kontenjanından meclis üyesi seçilen Bejna Güney'in terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıkması bomba etkisi yarattı. CHP görünümlü DEM Partili Güney, paylaşımlarında terör örgütü yanlısı yayınların örgüt lehine olan paylaşımlarını alıntılayarak örgütün propagandasını yaptığı ortaya çıktı.Bejna Güney'in paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'dan tepki geldi. Saral, Güney'in ekran görüntüsünü alıntılayarak, 'CHP Mersin Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Bejna Güney Akbağ'ın terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duymayacak kadar terör destekçisi bu cenah. Askerimiz bu teröristlerle canı pahasına mücadele ederken siyasette bu terör sevicilerle bir arada yürümek nasıl bir kansızlık!' diyerek tepki gösterdi.31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin Toroslar İlçe Belediye Başkanlığını kazanan Abdurrahman Yıldız'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarında 'Affedersiniz Türk diyen bile oldu' diyerek rahatsızlığını dile getiren Yıldız'ın eşi Feride Yıldız'ın dayısı Hüseyin Zain'in Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ile evli olduğu öğrenilmişti.