Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye'ye geldi.Başbakan Asadov, önemli bir görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti.Erdoğan-Asadov görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi. Öncesinde ikili, el sıkışarak kameralara poz verdi ve bir süre sohbet etti.Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gündemdeGörüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alındı. Ermenistan ile normalleşme sürecinin de masada olduğu belirtiliyor.Erdoğan'ın, Bakü ile ilişkilerin mevcut seviyesini daha yukarılara taşıma yönündeki niyetini dile getirdiği kaydedildi.15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon imza törenindeki konuşmasında ikili ticaret hedeflerini dile getirmişti.Yılmaz, "Hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı gibi 15 milyar dolarlık ticaret hacmini en kısa sürede yakalamaktır." demişti.