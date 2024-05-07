İzmir Metro A.Ş’de maaş krizi patlak verdi

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerde yaşanan maaş krizine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş'de eklendi. Dün gece Nisan ayı maaşları ile birlikte hesaplara geçmesi gereken bayram mesaileri, iş riski ücretleri, gıda yardımı ve yemek paraları yatırılmadı.Sabah erken saatlerde maaşlarını çekmek için bankamatiklerin yolunu tutan yüzlerce işçi maaşların eksik yattığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine İzmir Metro A.Ş'de örgütlü Demiryol İş Sendikası devreye girdi.Metro A.Ş Yetkilileri ile görüşen sendika gecikmenin nedenini sordu. SABAH'ın ulaştığı sendika yetkilileri Metro A.Ş'den henüz bir geri dönüş olmadığını belirtirken işçilerin yaklaşık 8 ile 10 bin TL arasında değişen alacağı bulunduğu öğrenildi. Büyükşehir'de ödeme konusunda yaşanan aksaklıklar bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir çalışanları taşıyan servis şirketine de ödeme yapmadığı iddia edildi. Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılacak açıklamaya çevrildi.