İzmir Büyükşehir’de gündem işten çıkarma! Sendika masaya yumruğunu vurdu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, bir önceki başkan Soyer tarafından seçim öncesi çok sayıda işçi alındığını söyledi. Tugay, evraklarını belediyeye teslim eden 1000 kişinin işe giriş işlemlerinin de durdurulduğunu açıkladı.Tugay'ın söylemleri son dönemde işe giren işçilerde büyük tedirginlik yarattı. Bunun üzerine Tugay, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplu işten çıkarma söz konusu olmadığını söylese de belediyeye bağlı bazı şirketlerin yönetimleri karar alarak işçileri sözleşme fesih yazıları imzalamaya davet etti.Sendikaların tepki gösterdiği Büyükşehir'deki gelişmeler Ankara'ya taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek durum hakkında bilgi alan Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul yasa ve yönetmelik vurgusu yaparken 'adalet' çağrısında bulundu. Yurdakul, belediye yönetimlerinin işçi ve emekçi ücretlerini gerekçe göstermesinin doğru olmadığını, tasarruf tedbirlerine çalışan maaşlarının birinci sıradan söz konusu edilmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.Yerel bir siteye konuşan Nihat Yurdakul, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreci sendika temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Cemil Bey'e de gerekenleri söyledik. Biz yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesini talep ettik. Yasa dışı bir uygulama varsa buna sahip çıkacak da değiliz. İşçi çıkarmaları üzerinden tasarruf düşünmek doğru değildir. İzmir özelinde 'güvenlik soruşturması' gibi konulardan bahsediliyor.Birincisi bu yasal mı, zorunluluk mudur bakmak lazım. Ayrıca İZSU özelinde toplu sözleşmeden kaynaklı çalışan kişinin emekli olmasından sonra yerine yakınının işe başlatılması maddesi var. Bunun da suiistimal edildiği iddia ediliyor. Hepsi ayrıca, özel olarak masaya yatırılabilecek konulardır ama bizim bakış açımız geneldir. Torpille işe alınmış, birilerinin yakını, işe gelmeden maaş almış, bankamatik diye tabir edebileceğimiz kişiler varsa tüm belediyede öncelikli olarak onlar çıkartılmalıdır. İşe gelen, emeğini ortaya koyan, hakkını veren kişi varsa bunun çıkartılmasının karşısında dururuz' dedi.Adalet ve vicdan vurgusu yapan Yurdakul, 'Belediye yönetimi; çalışan kişi için 'şunun döneminde işe girdi, eski yönetim işe aldı, ben istemiyorum' gibi gerekçeleri ortaya koyamaz. Hiç kimse, buna üst yöneticiler de dahil 'istediğimiz gibi davranırız' diyemez. Nasıl olsa belediyeyi aldık, başkanlık koltuğuna da oturduk, beş yıl süremiz var, köprünün altından da çok sular akar mantığına karşıyız. Belediyede bazı kuruluşlarda ve şirketlerde müdürlerin şahsi kararlar aldığı, listeler yaptığını söylüyorlar. Bu durum İzmir'i de herkesi de aşar. Biz de ne gerekiyorsa yaparız. Bizim için önemli olan işçi kardeşlerimizin önceliğidir. Bizimle sırt sırta verdiklerinde, dayanıştıklarında üstesinden gelemeyeceğimiz bir husus yoktur' şeklinde konuştu.