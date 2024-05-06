Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf karesi paylaşıldı.Bakanlık, Fidan ile Maria Angela Holguin Cuellar görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı kabul etti."