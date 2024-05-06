Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Kurban Kesim Bedeli ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2024 yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 'Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir' ifadelerini kullandı.