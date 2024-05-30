Siyonist yazar Azra Kohen'e büyük darbe! Kitapevleri soykırım sevicinin vicdansızlığına duyarsız kalmadılar

Terör devleri İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza atıyor.Saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli hayatını kaybederken, 81 bin 420 kişi de yaralandı.Katil İsrail'in UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Gazzelilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli can vermişti.Tüm dünyada milyonlarca insan hakları gönüllüsü Gazze'deki soykırıma ses yükseltirken Türkiye'de yazarlık yapan siyonist Azra Kohen, Instagram hesabında saldırılarla ilgili skandal sözler sarfetti.Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğünü iddia eden Kohen şunları yazdı;'Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor.'Soykırım destekçisi Kohen'in sözleri kısa sürede büyük infial uyandırarak tepkileri de beraberinde getirdi.Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken 'Kitapyurdu' Kohen'in skandal sözlerine duyarsız kalmadı.Popüler online kitap alışveriş plaformu Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdı.Tepkiler Kohen'in 'Fi', 'Çi', 'Pi', 'Aeden' ve 'Gör Beni' adlı tartışmalı kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı.Yayınevi gelen tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Taksim Kitabevi, ''Soykırım destekçisi siyonist yazar Azra Kohen'in kitapları Kitabevimizde hiçbir zaman olmadı. Ama Alfa Kitap, Everest Kitap ve Kapı Yayınları'nda Alfa Yayın Grubu'nun farklı birçok kitabı mevcut. Azra Kohen adlı vicdansız kişiyle ilgili alacağınız karara kadar Alfa Yayın Grubunun hiçbir kitabını satmayacağız. Azra Kohen'i yazar listenizden çıkarmazsanız siz de İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın destekçisi olarak hatırlanacaksınız ve boykot listemizdeki yerinizi alacaksınız. Everest Kitap sizden derhal bir açıklama bekliyoruz!'' denildi.bkmkitap da boykot uyguladı: Sitede Kohen aratıldığında Filistin kitapları çıkıyorSiyonist Kohen'e uygulanan boykota bkmkitap da katıldı. Kohen'in kitaplarını listeden kaldırmakla yetinmeyip, sitede farkındalık uyandırmak adına Azra Kohen ve kitapları aratıldığında Filistin ve Filistin meselesiyle ilgili kitapların gelmesini sağlandı.